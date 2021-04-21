رئيس البرلمان العربي يشيد بدور الإعلام في القضايا العربية

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن تقديره الكبير للدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في العالم العربي في أداء رسالتها السامية، مثمنًا كافة الجهود التي تقوم بها الدول والمؤسسات والأفراد من أجل تطوير منظومة الإعلام العربية، وتفعيل دورها في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.





وأشار "العسومي"، إلى أنه في ظل هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها الأمة العربية، فإننا نراهن على الدور الكبير والهام الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية، المكتوبة والمسموعة والمرئية، في الدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية وتصحيح الصورة المغلوطة عن العالم العربي في بعض الأمور، وإيصال الصوت العربي إلى العالم أجمع، مضيفًا أن الإعلام العربي تقع على عاتقه مسئولية كبيرة أيضًا في تثقيف وتوعية الشعوب العربية، وخاصة النشء وصغار السن، وتحصينهم من التأثر بالأفكار المتطرفة، وحثهم على المشاركة والانخراط بشكل كبير في بناء وتنمية مجتمعاتهم.





وأوضح أن اليوم العربي للإعلام يمثل فرصة هامة كل عام لتطوير واستحداث آليات جديدة لتعزيز الترابط الإعلامي العربي، وامتلاك قدرات تنافسية لمواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد، مضيفًا أن هذا الحدث يمثل أيضًا فرصة لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت في تطوير الإعلام العربي وتشجيعهم على الاستمرار في التميز والإبداع، مشيدًا في هذا السياق بإطلاق جامعة الدول العربية "جائزة التميز الإعلامي"، والتي يتمحور موضوعها هذا العام حول قضايا التنمية المستدامة.



