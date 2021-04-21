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احداث وملخص الحلقة 8 من مسلسل نسل الاغراب.. "غفران" يتراجع عن الهجوم على "عساف" | مسلسلات رمضان 2021

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:27 م
الحلقة 8 من مسلسل نسل الاغراب
الحلقة 8 من مسلسل نسل الاغراب
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احداث وملخص الحلقة 8 من مسلسل نسل الاغراب.. "غفران" يتراجع عن الهجوم على "عساف" | مسلسلات رمضان 2021 

يرسل عساف الغريب" أحمد السقا" صورة شامية "أحلام الجريتلى" إلى ابنها غفران الغريب "أمير كرارة" على هاتفه بعد الوصول لها بمحبسها، في الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب"، وبدوره يجمع غفران كل رجاله ويقرر الذهاب إلى عساف وقتله والوصول إلى شامية بالقوة، إلا أن رئيس المباحث على "دياب" يحضر قبل أن يتحركوا ويطلب من غفران إعطائه مهلة وهو سيعيد له والدته بدلاً من حرق البلد، ليأمر غفران رجاله بالانصراف حتى يكبر لرئيس المباحث.

تعود جليلة "مى عمر" إلى منزلها بعد إقناع غفران بعدم الذهاب إلى عساف، وتتحدث مع زوجها وتخبره بأنها قابلت عساف مرة أخرى، وطلبت منه مغادرة البلد حتى تمنع الدماء لعدم رغبتها في موته، وكذلك عدم رغبتها في دخول زوجها السجن، كما أخبرته أنها عادت إلى المنزل بعدما حسبت حسبتها وقررت العودة واستكمال حياتها مع زوجها وأبنائها، ويذكرها غفران بأنها فى لحظة سقوط المرآة من يدها بعد سماعها خبر خروج عساف من السجن غيرت كل حساباته.

يصطحب "على" والدته فردوس عبد الحميد لمنزل عساف في محاولة جديدة لإرجاعه عن تفكيره ونصحه بإعادة والدة غفران وأن يحيى دنيته بدلاً من خروجه من السجن لحرب جديدة كلها خسائر، ولكن يصمم عساف على ما يفكر فيه رغم ضغط خالته و"على" ابن عمه، ولكنها قالت له أن يأخذ وقته في التفكير ويتركانه ويغادران المنزل.

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

احداث وملخص الحلقة 8 من مسلسل نسل الاغراب.. "غفران" يتراجع عن الهجوم على "عساف" | مسلسلات رمضان 2021 

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