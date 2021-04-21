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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 21-4- 2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:22 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاربعاء 21-4-2021
سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-4-2021 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-4-2021 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية ، وذلك في ظل استقرار سعر العملة الأمريكة مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-4-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-4-2021، وذلك يعد صعوده في ختام تعاملات أمس الثلاثاء في الصاغة بنحو 3 جنيهات.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-4-2021 أمام الجنيه المصرى
تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-4-2021، امام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع... التفاصيل من هنا
وزير المالية: لدينا فرص واعدة تجذب شرائح جديدة من المستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة.. التفاصيل من هنا
تراجع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب 6% بنهاية فبراير
أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي، عن انخفاض قيمة السبائك الذهبية ضمن أصوله بنسبة 6.09 بالمائة ما يعادل 687 مليون درهم, لتصل إلى 10.48 مليار درهم بنهاية فبرايرشباط الماضي، مقارنة ب 11.16 مليون درهم بنهاية ينايركانون الثاني 2021.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان: استثمرنا 83 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد.. التفاصيل من هنا
مسئولو الإسكان يتفقدون 2496 وحدة سكنية بـ"حدائق أكتوبر"
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير.. التفاصيل من هنا
الإسكان": إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري
صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.. التفاصيل من هنا
صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.7%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدام.. التفاصيل من هنا
الكهرباء : تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية في شمال سيماء بتكلفة 150 مليون جنيه
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه نفذت خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في نطاق محافظة شمال سيناء باستثمارات تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه لتأمين وصل التغذية الكهربائي للمواطنين والمشروعات القومية التى تنفذ هناك.. التفاصيل من هنا
رانيا المشاط: 784 مليون يورو اتفاقيات البنك الأوروبي للقطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاستراتيجية الجديدة التي يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .. التفاصيل من هنا
وزيرة التجارة: حريصون على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والاخذ بأدوات العصر ومتطلباته متمثلة في الثورة الصناعية الرابعة.. التفاصيل من هنا
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