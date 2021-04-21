طبيب بيراميدز يكشف موعد عودة دونجا وجبر للمباريات

قال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز إن لاعب الوسط نبيل عماد دونجا من المنتظر أن يعود للمشاركة مجددا مع الفريق خلال أسبوع حيث يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية اليسرى.





أضاف الطبيب بأن اللاعب شعر بآلام عقب مباراة المقاصة في الدوري وأجرى أشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة ١٠ أيام وبالتالي غاب عن مباراة المحلة بالمحلة في الدوري ورحلة الفريق لزامبيا لمواجهة نكانا بالكونفدرالية.





كما كشف الطبيب عن أن علي جبر المدافع الدولي يعاني هو الآخر من إصابة عبارة عن التهابات في العضلات أسفل الحوض كانت سببا في غيابه عن المباريات الأخيرة مع الفريق.





أوضح الطبيب أن علي جبر يؤدي في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية وعلاجية على أن يعود خلال ١٠ أيام للمباريات مع الفريق بشكل طبيعي.



