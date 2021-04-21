Advertisements

الجيش السوداني يؤكد مقدرته على حماية الأراضي المستردة على الحدود

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:35 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات
Advertisements

أكد الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مقدرته على حماية الأراضي المستردة على الحدود، وفقا لما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية.

 

الجدير بالذكر أن نزاعًا اندلع بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، بعد بدء القوات المسلحة السودانية في بسط سيادتها على بعض الأراضي السودانية التي كان يعيش فيها مواطنين إثيوبيين بغرض الزراعة والاستثمار في الأرض.

 

وفي وقت سابق، قال مجلس السيادة السوداني: "لسنا دعاة حرب، وسنفرض سيطرتنا على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا"، مشددًا على أنه "لن نفرط في أي شبر من أراضينا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حماية الحدود السودان الجيش السوداني

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ ساعة

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث الآن على الحدود السودانية الإثيوبية؟

الحدود وسد النهضة.. امتداد الصراع بين السودان وإثيوبيا

مجلس السيادة السوداني: الحديث عن مناطق على الحدود بأنها إثيوبية يستدعي وقفة

مصرع جنديين جراء انفجار على الحدود السودانية الإثيوبية

السودان: سنفرض سيطرتنا على الحدود الشرقية مع إثيوبيا

السودان يُطالب بوساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر