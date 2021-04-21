الجيش السوداني يؤكد مقدرته على حماية الأراضي المستردة على الحدود

أكد الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مقدرته على حماية الأراضي المستردة على الحدود، وفقا لما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية.

الجدير بالذكر أن نزاعًا اندلع بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، بعد بدء القوات المسلحة السودانية في بسط سيادتها على بعض الأراضي السودانية التي كان يعيش فيها مواطنين إثيوبيين بغرض الزراعة والاستثمار في الأرض.

وفي وقت سابق، قال مجلس السيادة السوداني: "لسنا دعاة حرب، وسنفرض سيطرتنا على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا"، مشددًا على أنه "لن نفرط في أي شبر من أراضينا".