Advertisements

ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 0.7% في مارس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
Advertisements


أظهرت أرقام رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين زاد إلى 0.7% في مارس آذار من 0.4% في فبراير شباط، بسبب صعود أسعار الوقود والملابس، ليقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 0.8% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وقال جوناثان أثو من مكتب الإحصاءات الوطنية "معدل التضخم زاد في ظل ارتفاع أسعار البنزين والملابس ليتعافى من انخفاضات سجلها في فبراير شباط".

وانخفضت أسعار الأغذية عن مستواها قبل عام.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم البريطاني بشدة في الأشهر المقبلة، بسبب زيادة في فواتير الطاقة الخاضعة للتنظيم للأسر في أبريل نيسان، وصعود أسعار النفط العالمية والمقارنة مع الأسعار قبل عام حين تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد في انخفاض الطلب.

وتوقع بنك إنكلترا المركزي في فبراير شباط أن يبلغ التضخم 1.9% بنهاية 2021 لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون الآن أن يتجاوز هدفه البالغ اثنين بالمئة قبل ذلك.

أخبار تهمك

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ 34 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ ساعة

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر