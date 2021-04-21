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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:35 م
محمد زويد
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يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره وست هام يوم السبت المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري بستاد البلوز بمدينة لندن ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة و النصف مساءً بتوقيت مصر، و السابعة والنصف بتوقيت السعودية.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق الأهداف عن البلوز.
وتذاع مباراة تشيلسي و وست هام عبر قناة bein sports المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتُعد المباراة فارقة في شكل المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، نظرًا للترتيب المتشابك بين الأندية وفارق النقاط القريب فيما بينهما.
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