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ارتفاع السيولة المحلية في قطر بـ 2.4% في مارس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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زادت السيولة المحلية في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى 612.4 مليار ريال بحسب مصرف قطر المركزي.

ودعم نمو المعروض النقدي (م2) في قطر الشهر الماضي ارتفاع شبه النقد بنسبة 3.8% إلى نحو 457.5 مليار ريال، مدفوعا بزيادة الودائع لأجل بنسبة 8.5% إلى 293 مليار ريال، مقابل انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 3.5% إلى 164.3 مليار ريال.

هذا وسجل عرض النقد (م1) الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 1.6% بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب الى نحو 142 مليار ريال ، مقابل ارتفاع النقد في التداول الى 13.1 مليار ريال.

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