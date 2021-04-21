ارتفاع السيولة المحلية في قطر بـ 2.4% في مارس





زادت السيولة المحلية في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى 612.4 مليار ريال بحسب مصرف قطر المركزي.





ودعم نمو المعروض النقدي (م2) في قطر الشهر الماضي ارتفاع شبه النقد بنسبة 3.8% إلى نحو 457.5 مليار ريال، مدفوعا بزيادة الودائع لأجل بنسبة 8.5% إلى 293 مليار ريال، مقابل انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 3.5% إلى 164.3 مليار ريال.





هذا وسجل عرض النقد (م1) الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 1.6% بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب الى نحو 142 مليار ريال ، مقابل ارتفاع النقد في التداول الى 13.1 مليار ريال.