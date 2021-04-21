مصطفى محمد يعود لتدريبات جالطة سراي





أشارت صحيفة الصباح التركية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي الدولي المصري مصطفى محمد قد عاد إلى تدريبات فريقه بعد غيابه عن مواجهة فريقه السابقة ضد جوزتبه السبت الماضي.





ويتواجد اللاعب في مقر تدريبات فريقه اليوم الأربعاء قبل مواجهة طرابزون سبور لحساب مباريات الدوري التركي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وكان مصطفى محمد قد غاب عن التسجيل خلال المباريات الماضية وهو الذي يتوفر على ستة أهداف مع كتيبة فاتح تريم خمسة منهم في بطولة الدوري وهدف في بطولة الكأس.





فيما يحتل فريقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد خمسة وستين نقطة ويسعى إلى زيادة الضغط على أصحاب المركزين الأول والثاني في محاولة للحصول على اللقب.