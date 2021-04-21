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"رحلة سعيدة" على بيرم التونسي غدًا الخميس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان خالد النجدى مدير فرقة الحديث بالبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي( رحلة سعيدة) يقدن ابتداء من غد الخميس الموافق 22 إبريل ، وذلك لمدة 5 أيام و حتى الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية و ذلك بالتعاون مع فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح.

يذكر ان العرض تدور أحداثه داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.

" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.

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