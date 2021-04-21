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الأسهم اليابانية تغلق تعاملاتها على تراجع

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
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 عكس المؤشر توبكس الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكي وسط مخاوف بشان تزايد الإصابات بكوفيد-19 لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص المؤشر نيكي مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 29685.37 نقطة.

اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعتبر إيجابيا بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.

لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لكوفيد-19 مستمرة، إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجددا للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعد عاملا سلبيا.

وقال تاكوتوشي إيتوشيما من بيكتيت أست مانجمنت "ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين قرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية".

وأضاف "لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها أولمبياد طوكيو وحملة التعطيمات بطيئة جدا والفبروس ينتشر مجددا".

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