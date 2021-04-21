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عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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باتت مواجهة الأهلي ضد سموحة مهددة بعدم العرض التلفزيوني وذلك بسبب الخلاف بين إدارة النادي الأهلي وكذلك شركة بريزنتشين فيما يخص حقوق البث.

وقال مصدر خاص داخل انلادي الأهلي أن الفريق قد يضطر إلى عدم نقل مبارياته تلفزيونيا في حالة لم يتم حل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالشركة الراعية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مستشار مجلس الإداةر للتسويق الدكتور سعد شلبي أكد أن الموقف لا يزال متأزم بي الأهلي وشركة برزينتشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث خاصةً لأن الأهلي لم يتلقى اي رد إيجابي من الشركة حتى الآن.

في الوقت الذي تمت فيه مخاطبة الشركة بحقوق النادي الأهلي المالية من أجل الوفاء بالإلتزامات الكبيرة مثل مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية لكن الشركة لم تصدر أي ردود حتى الآن ما جعل الأهلي يتخذ قرار التهديد بعدم إذاعة مبارياته.

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