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وزير روسي: موافقة مرتقبة على لقاح جديد من جرعة واحدة ضد فيروس كورونا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال وزير روسي، اليوم الأربعاء، إن هناك موافقة روسية مرتقبة في مايو المقبل على لقاح جديد من جرعة واحدة ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية في روسيا، إن 3.5 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح سبوتنيك ضد كورونا حتى الآن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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