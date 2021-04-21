جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا





وقبل المباراة يسعى فريق نادي مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز بعد الخسارة المفاجئة التي مُني بها في الجولة الماضية من ليدز يونايتد بثنائية مقابل هدف.





في المقابل يسعى أستون فيلا هو الآخر إلى محاولة الحصول ولو على نقطة واحدة بعد الخسارة في الجولة الماضية أيضاً من ليفربول بهدف مقابل هدفين.





ومن المُنتظر ان يلعب السيتي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : إيديرسون.

خط الدفاع : دياز ، ستونز ، ميندي ، والكر.

خط الوسط : جوندوجان ، رودريجو ، فودين.

خط الهجوم : ستيرلينج ، محرز ، جيسيوس.

تقام اليوم الأربعاء مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.