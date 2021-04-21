رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الجنوبية

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الليبية الجنوبية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقد انتخب المنفي، رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتشهد ليبيا العديد من التغييرات الإيجابية على الساحة السياسية وبما يتعلق بالأزمة التي تعاني منها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وبعد سنين من الإنقسام السياسي والنزاع المسلح على الشرعية، دخلت البلاد في مرحلة سلمية من التحول السياسي وتوقفت الأعمال القتالية، وانتخبت بعد ذلك حكومة وحدة وطنية تسعى لتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لانتخابات أواخر العام الجاري.