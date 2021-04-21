Advertisements

رئيس الأساقفة يزور سجن القناطر بمناسبة احتفالات عيد القيامة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
زار اليوم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم سجن القناطر الخيرية لإقامة صلوات عيد القيامة المجيد إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

وذكرت الكنيسة اليوم  في بيان لها: صلى اليوم المطران منير قداسين لسجن النساء والرجال داخل القناطر الخيرية بمشاركة 53 من الرجال المسجونين المصريين والأجانب و77 من النساء المصريين والأجانب، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.

تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور  منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.

تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال  تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عامًا وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظرًا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة مابين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.

أخبار تهمك

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

منذ نصف ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

جالطة سراي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

04:05 م

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

03:31 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر