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جالطة سراي يطلب ضم نجم الأهلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى نادي جالطة سراى التركى، رغبته في الحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن نادي جالطة سراي طلب التعاقد مع محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب نادى الأهلى، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وضع بند يسمح بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي حال ظهوره بشكل جيد.

ويحاول بعض الوكلاء إقناع محمد مجدي افشة بهذه الخطوة، ليزامل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي.

وأكدت التقارير أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ترفض التفريط في محمد مجدى أفشة باعتباره من العناصر المهمة والأساسية بالفريق.

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