عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، موقف إدارة المارد الأحمر من إذاعة مباراة الأهلي وسموحة والمقرر لها مساء اليوم في الدوري العام.





وكان الحساب الرسمي قد أعلن منذ قليل عن تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة.





وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، أن إدارة النادي وصلت لاتفاق نهائي مع شركة بريزنتيشن بالحصول على 30 مليون جنيه خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يتم جدولة باقي المستحقات والتي قد تصل إلى 130 مليون جنيه يتم دفعها على مدار الثلاثة الأشهر القادمة.





ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة السكندري في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



