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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ليدز يونايتد، في تمام الثالثة عصر السبت الخامس والعشرين من أبريل الجاري، على ملعب آيلاند رود في إطار الاسبوع ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستغل النرويجي أوله غونار سولشار، المدير الفني للشياطين الحمر، المعنويات المرتفعة للاعبي الفريق بعد تأهلهم للدور نصف النهائي للدوري الأوروبي، من أجل الحصول على الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردته للمتصدر مانشستر سيتي.

في حين يسعى الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز، للظفر بالثلاث نقاط لمواصلة الضغط على أرسنال من أجل الحصول على المركز التاسع في الدوري.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل وصافة الدوري برصيد 66 نقطة من 32 لقاء، فاز في 19 وتعادل في 9 في حين تلقى الهزيمة في 4 مبارايات.

على الجانب الآخر يحتل ليدز يونايتد المرتبة العاشرة برصيد 46 نقطة من 32 لقاء، حيث استطاع الإنتصار في 14 مباراة وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في 14 مواجهة.

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