ثلاثة وديات تحضر المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو





يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب من أجل التحضير خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة برنامج الإعداد لبطولة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.





ويدرس شوقي غريب خوض بعد المباريات الودية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 14 يونيو المقبلين من أجل تجربة اللاعبين وكذلك تجهيزهم إلى الدورة بصورة جيدة.





وقال مصدر داخل المنتخب أن شوقي غريب يسعى إلى الإتفاق مع منتخب فرنسا والمنتخب الياباني بالإضافة إلى منتخب ثالث سيتم الكشف عنه لخوض وديات قبل الأولمبياد.





يُذكر أن منافسات كرة القدم للأولمبياد قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.