بشرى سارة لبايرن ميونخ قبل مواجهة ماينز





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إماكنية عودة المهاجم روبيرت ليفاندوفسكي قبل مواجهة ماينز يوم السبت القادم.





وأكمل اللاعب صاحب الإثنين وثلاثين عامًا مران اليوم الأربعاء وذلك وفقًا لما جاء في البيان الذي نشره العملاق البافاري عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بعد ما يقرب من شهر عقب إصابته في الركبة م منتخب بلاده.





وقال هانز فليك أن البايرن يسعى إلى تحقيق الفوز بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي ويعتبر ليفاندوفسكي من أبرز الأسباب التي ستقود الفريق لتحقيق ذلك.





في الوقت الذي يأمل فيه اللاعب أن يواصل مطاردة الرقم التاريخي لجيرد مولر والذي سجل 40 هدف خلال موسم 1971 - 1972 في الوقت الذي يمتلك فيه ليفاندوفسكي 35 هدف قبل أربع جولات على النهاية.