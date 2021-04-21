عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حفظ الشكاوى المُقدمة ضد مسلسل "الطاووس"، وذلك بعد التحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه.





وقال المجلس في بيان له، إنه تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل، سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.





وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سابقًا، التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد ضرورة إعلاء القيم، وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تُسيء إليها.





وقال المجلس في بيان سابق له، إنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.





وأضاف المجلس في بيانه السابق، أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظًا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها.





وأكد المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولًا بأول، بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين، وكذلك انتقادات النُقاد والكُتاب والمهتمين بذلك.