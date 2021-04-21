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"عربية النواب": زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا خطوة كبيرة تستعيد الدفء بين البلدين

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن توقيع 11 اتفاقية مصرية – ليبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والكهرباء والصحة والتعليم والنقل خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى ليبيا، خطوة كبيرة في مجال استعادة الدفء والعلاقات المتينة بين الدولتين وبعد 10 سنوات من الاضطرابات في ليبيا.

وشدد "المغازي" في تصريحات له، اليوم، على عمق العلاقات والروابط القوية التي تربط بين الشعبين المصري والليبي لسنوات طويلة وتمتد بجذورها في أعماق التاريخ، كما أن العلاقات بين الدولتين قبل 2011 كانت نموذجًا يُحتذى وكان هناك ملايين من المصريين يعملون في ليبيا.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى أن مصر وطوال الفترة الماضية تعمل بكل جهودها وعلى مختلف الأصعدة لتعزيز عملية التسوية السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي في ليبيا، وليس هذا فقط، فمصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس نقلت عبر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعدادها التام لنقل الخبرات المصرية في كافة مجالات التنمية إلى الأشقاء في ليبيا وهو ما يفتح بابًا جديدًا في العلاقات بين الدولتين.

وكان قد توجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

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