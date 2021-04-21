تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منافسيه في أولمبياد طوكيو (تقرير)





أجريت اليوم الأربعاء، قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021)، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة نارية ضمت مع منتخبات (إسبانيا – الأرجنتين – استراليا).





مواعيد مباريات منتخب مصر في الأولمبياد:





يستهل منتخب مصر مشواره في أولمبياد طوكيو بمواجهة منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يلتقي مع المنتخب الأرجنتيني في الجولة الثانية يوم 25 من الشهر نفسه، ويختتم منتخب الفراعنة مواجهات دور المجموعات بمواجهة المنتخب الاسترالي يوم 28 يوليو المقبل.





تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منافسيه:





منتخب مصر الأولمبي تقابل مع منتخب إسبانيا في مباراة وحيدة خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (برشلونة 1992)، وخسر منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.





بينما التقى المنتخب المصري في مباراة وحيدة مع نظيره منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية (أمستردام 1928)، وتلقى الفراعنة هزيمة فادحة بنتيجة 6 – 0.





ولم يتقابل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب استراليا في أي مباراة قبل النسخة المقبلة من الأولمبياد.



