Advertisements
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في لبنان
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:22 م
الفجر السعودي
Advertisements
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.
حيث وزع المركز أمس 1.002 سلة غذائية
للمستفيدين تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة الشهر
الفضيل.
ويأتي توزيع السلال في إطار مشروع
المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية
اللبنانية للعام 1442هـ.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements