Advertisements

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في لبنان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

 

حيث وزع المركز أمس 1.002 سلة غذائية للمستفيدين تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة الشهر الفضيل.

 

ويأتي توزيع السلال في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442هـ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز الملك سلمان للاغاثة لبنان سلال غذائية رمضان

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ ساعة و 6 دقيقة

جالطة سراي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"سلمان للإغاثة" في سوريا واليمن.. آلاف السلال الغذائية تتهادى قبيل رمضان

"سلمان للإغاثة" يدشن مشروع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين في اربد

سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية في الضفة الغربية

سلمان للإغاثة يوزع سلالًا رمضانية على لاجئين سوريين

"سلمان للإغاثة" يوزع السلال الرمضانية في مخيمي الأزرق والزعتري بالأردن

"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات الرمضانية في الأردن ولبنان واليمن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

04:05 م

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

03:31 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر