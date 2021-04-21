مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

حيث وزع المركز أمس 1.002 سلة غذائية للمستفيدين تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة الشهر الفضيل.

ويأتي توزيع السلال في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442هـ.