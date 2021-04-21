نجم الكوميديا ضحية " رامز عقله طار " اليوم

يستضيف الفنان رامز جلال نجم الكوميديا محمد هنيدي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه التاسعه من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.









ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.













يذكر أن اخر اعمال الفنان محمد هنيدي فيلم" الانس والنمس" والذي تشاركه فيه البطوله النجمه منه شلبي، عارفه عبد الرسول، صابرين، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل

تاليف وإخراج شريف عرفه.