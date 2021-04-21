دعاء اليوم التاسع من رمضان 2021/ 1442





دعاء اليوم التاسع من رمضان .. يحتفل المسلمون في كل بقاع الأرض بحلول شهر رمضان حيث يعيشون نفحات إيمانية، بأداء الفرائض والتقرب إلى الله بالطاعات والتضرع بالدعاء.





دعاء اليوم التاسع من رمضان





وتصدر دعاء اليوم التاسع من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل حيث يوافق اليوم 9 رمضان 2021/ 1442، حيث اعتاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن أدعية كل يوم.





البحث على دعاء اليوم التاسع من رمضان





وزاد بحث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء اليوم التاسع من رمضان من أجل التضرع إلى الله بالدعاء والتمني وطلب المسألة.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء اليوم التاسع من رمضان لمتابعينا الكرام، في السطور القليلة التالية:





دعاء اليوم التاسع من رمضان





"اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا".





دعاء رمضان اليوم التاسع





"رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك، من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني".





أدعية مستحبة خلال رمضان





"اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا".





"رب اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم قوي إيماني وارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه".







