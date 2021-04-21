انسحاب إنتر ميلان وأتلتيكو من دوري السوبر الأوروبي

أعلن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، انسحابهما من مشروع دوري السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء.











وأكد أتلتيكو في بيان واقع أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل وقال إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة بهذا القرار.