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انسحاب إنتر ميلان وأتلتيكو من دوري السوبر الأوروبي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:30 م
وكالات
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أعلن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، انسحابهما من مشروع دوري السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء.
وأكد أتلتيكو في بيان واقع أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل وقال إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة بهذا القرار.
بينما أعلن إنتر في بيان: "نحن ملتزمون دائماً بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".
وأكد أتلتيكو في بيان واقع أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل وقال إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة بهذا القرار.
بينما أعلن إنتر في بيان: "نحن ملتزمون دائماً بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".
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