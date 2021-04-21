3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات كورونا.. اعرفها

على مدار الساعات الأخيرة، اتخذت مصر عدة تحركات هامة من أجل توفير جرعات كورونا للمصريبن، في ظل محاولات وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء بالبلاد.



اتفاقتين لتصنيع لقاح كورونا

في الساعات الأخيرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع ـ عن بعد ـ لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية.



وتختص الإتفاقية الأولى بتكنولوجيا التصنيع للقاح كوفيد 19، حيث تمنح شركة سينوفاك الصينية بموجبها، لشركة فاكسيرا ترخيصًا محدودًا لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كوفيد 19، في أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا داخل مصر، على النحو المحدد في اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز للقاح كوفيد 19 المقدم من شركة سينوفاك الصينية.



والإتفاقية الثانية تتعلق بالتصنيع المحلي للقاح كوفيد 19، وتنص على منح شركة سينوفاك الصينية تصريحًا لشركة فاكسيرا، لإعادة التعبئة، والتعبئة، وتصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كوفيد 19، في المنشآت الخاصة بشركة فاكسيرا، مع حصول فاكسيرا على الموافقات التنظيمية، وتكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، لإستخدام المنتج الجاهز للتعبئة الذي توفره شركة سينوفاك، من جانب شركة فاكسيرا.



قرار من هيئة الدواء المصرية

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، إن هيئة الدواء المصرية وافقت على إصدار رخصة الطوارئ للقاح الخاص بشركة "ساينوفاك" الصينية.



جرعات في الطريق لمصر

كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه متعاقد مع الجانب الصينى على توريد 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم سيتم توريدهم تباعا إلى مصر، وأنه سيصل القاهرة خلال الشهر الجارى 500 ألف جرعة من اللقاح على أن يتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.