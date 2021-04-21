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نجم الزمالك السابق: كارتيرون سبب الهزيمة أمام الأهلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء هزم الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة الماضية.

 

وأضاف يكن عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن أداء الشوط الأول من اختصاص المدير الفني، والدليل على ذلك التراجع الكبير بين اللاعبين.

 

وتابع:" الأهلي من المفترض نازل المباراة خائف بسبب الغيابات الكبيرة التي غاب عن الفريق وفي مقدمتهم محمد الشناوي وخط الدفاع".

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