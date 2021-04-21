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صحيفة إسبانية: محمد صلاح أفضل محترف عربي في التاريخ

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، يعتبر المحترف العربي الأفضل في تاريخ كرة القدم، نظرًا لما قدمه مع جميع الفرق التي لعب لها والأرقام القياسية التي حققها منذ وطأت قدمه القارة الأوروبية.

 

وذكرت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هناك أسبابا ترجح كفة محمد صلاح ليكون المحترف العربي الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث أصبحت القيمة السوقية للنجم المصري، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، 110 ملايين يورو.

 

وأشارت إلى أن صلاح لعب للمنتخب المصري في سن صغيرة، فقد خاض أول مباراة في عمر 20 عاما، حين شارك في مباراة سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2013، وكان أول أهدافه في شباك منتخب النيجر، ووصل صلاح إلى الهدف الـ 43 في 69 مباراة لعبها مع منتخب مصر الأول وصنع 22 هدفًا لزملائه.

 

وأضافت الصحيفة أن صلاح تدرج في الدوريات الأوروبية فمن نادي المقاولون العرب انتقل إلى أوروبا، حيث لعب في نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي، أحد أقوى الأندية في العالم، لكنه لم يحصل على فرصته، فخرج إعارة إلى نادي فيورنتينا الإيطالي ثم إلى روما، حيث تألق مع نادي العاصمة الإيطالية، لينتقل إلى ليفربول مقابل أكثر من 42 مليون جنيه إسترليني ليكون الصفقة الأغلى للنادي في التاريخ آنذاك، ولا يزال يلعب لعملاق الكرة الإنجليزية، حيث سطر اسمه بحروف من ذهب بعدما توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وينافس هذا العام على لقب الهداف أيضًا.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوة الأبرز في مسيرته كانت انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، حيث قدم صلاح أداءً مبهرًا مع الريدز موسم 2017-2018، مسجلا 44 هدفًا في 52 مباراة في كل المسابقات منها 10 في دوري أبطال أوروبا و32 في الدوري الإنجليزي وحاز لقب هداف الدوري البطولة في أول موسم له، وكان أسرع لاعب عبر تاريخ ليفربول يصل إلى 10 أهداف في 13 مباراة، وسجل أول سوبر هاتريك له مع ناديه وأصبح أكثر لاعب يسجل في عدد مختلف من المباريات في الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 24 مباراة.

 

وتابعت الصحيفة أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي متخطيًا ألان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز أصحاب الـ31 هدفًا، ويعتبر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبعد كل هذه الأرقام اختير صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

 

كما أن صلاح هو العربي الوحيد الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين في 2018 وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، وفي 2019 توج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول الإنجليزي على حساب توتنهام كأول لاعب مصري يتوج بهذا اللقب كما سجل في النهائي من ركلة جزاء.

 

 

كما حقق صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول موسم 2020 كأول بطولة دوري يحصل عليها الريدز منذ عام 1990.

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