الزراعة: 3.4 مليون فدان إجمالي مساحة محصول القمح هذا العام

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال متابع لبدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد، إن إجمالي المساحات المزروعة في موسم حصاد القمح لهاذا العام 2021 بلغت نحو 3.4 مليون فدان.

وكانت وزارة التموين المصرية أعلنت جاهزيتها لاستقبال كميات القمح التى سيتم توريدها من الفلاحين لموسم حصاد هذا العام من خلال أكثر من 450 صومعة وهنجر وشون ترابية، على أن يتم تسليم الفلاحين أموالهم خلال 72 ساعة من توريدها.

واستحدثت وزارة الزراعة هذا العام بحسب القصير نظام زراعة جديد للقمح" المصاطب" لتوفير كميات المياه والاسمدة المستخدمة في زراعته، حيث يساهم هذا النظام في توفير 20% من المياه و 25% من التقاوي.

وبلغ إجمالي كميات القمح التى تم توريدها الموسم الماضي نحو 3.2 مليون طن.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنها تعاونت مع أكاديمية البحث العلمي ، و أقامت 8122 حقلا إرشاديا بالأصناف الجديدة المتميزة كما قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الانتاجية سوف يتم توزيعها على المزارعين الموسم القادم