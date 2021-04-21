"الفجر الفني" يكشف عن كيف تعاون ضباط الأمن الوطني والمركزي مع طاقم عمل "الاختيار 2"

شهد مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأحداث، مرورا من عام 2013 لعام 2020 ويخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.



وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان محمد حماد والذي جسد دور الرائد الشهيد شادي مجدي، وكشف عن معاونة ظباط الأمن الوطني والأمن الدولي لطاقم عمل مسلسل "الاختيار 2" من خلال إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن فض اعتصام رابعة وعن الظباط المشاركين في العمل واستشهدو.



وتابع "حماد" قائلا أن الظباط ساعدوهم في كيفية التعامل مع السلاح، وهناك ظباط كانو من بين المندسين داخل رابعة لمعرفة ما يدور في اعتصام رابعة والتي منها تقسيمهم لإعتصام رابعة على حسب المحافظات لكي لا يحدث خلافات بينهم.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

