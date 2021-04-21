برلماني: زيارة رئيس الوزراء لليبيا حققت نتائج اقتصادية فاعلة للبلدين بفضل جهود السيسي

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى ليبيا ولقاء رئيس الوزراء الليبي، في طربلس أثمرت عن الكثير من الفوائد الاقتصادية على الشعبين المصري والليبي.





وأضاف "أبو زيد" في تصريحات له، اليوم، أن الاتفاق بين الجانبين على إنشاء مستشفى مصري في طربلس وإنشاء جامعة مصرية في طربلس يعتبر تطور كبير في العلاقات بعد 10 سنوات من الفوضى والدمار في ليبيا.



وأشار عضو مجلس النواب، أن الاتفاق كذلك على إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس بعد عيد الفطر مباشرة سيدفع في إطار توثيق العلاقات القنصلية والدبلوماسية تمامًا بين البلدين وخطوة ممتازة للمتابعة، بالإضافة إلى فتح الأبواب بقوة أمام عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وتشغيل خط ملاحي بين البلدين في أقرب وقت.



وشدد "أبو زيد" أن هذه النتائج هى ثمار عمل سياسي مكثف للرئيس السيسي طوال الفترة الماضية، بعدما تدخلت مصر بثقلها لإنهاء الحرب في ليبيا وإعلان الخطوط الحمراء على الأرض هناك وهو ما كان حازمًا أمام الميليشيات الفترة الماضية، ودعا الجميع للقبول بوقف إطلاق النار.



وكان قد توجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

