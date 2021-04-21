ياسمين عبدالعزيز ترقص مع العصابة في إللي مالوش كبير 8





إللي مالوش كبير 8 .. اشتعلت المنافسة بين مسلسلات رمضان 2021 حيث تألق النجوم الكبار، مع توالي عرض الحلقات واشتعال الأحداث.





إللي مالوش كبير 8





وخطفت النجمة ياسمين عبدالعزيز الأنظار في إللي مالوش كبير 8 والتي عرضت يوم أمس حيث تألقت في المشاهد التي ظهرت بها وبوجود زوجها أحمد العوضي.





أحداث إللي مالوش كبير الحلقة 8





وخطف أحمد العوضي "الخديوي"، في بداية إللي مالوش كبير 8 أبو خاطر " من بيته، ويقوم أحد رجاله بتوجيه مسدس لرأس مالك شقيق الخديوى وينقذه الخديوى ويتعارك معهما.





ملخص الحلقة 8 إللي مالوش كبير





وعاد العوضي خلال عرض إللي مالوش كبير 8 إلى العزبة وقابلته "غزل" لتتشاجر معه لإحساسها بالملل والزهق وعند جلوس الخديوى مع عصابته تدخل عليهما غزل وتعد لهما حفلة شواء.





تفاصيل إللي مالوش كبير 8





وتصدرت إللي مالوش كبير 8 تريند محرك البحث جوجل، حيث فاجأت النجمة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بالرقص مع العصابة على أحد أغاني المهرجانات.





اشتعال أحداث إللي مالوش كبير 8





واشتعلت أحداث إللي مالوش كبير 8 حيث ذهب "عابد" والذي يجسد شخصيته النجم خالد الصاوى لدنيا عبد العزيز، ويبلغها أنها لابد تذهب لغزل فى العزية ومعرفة كل شئ عنها من أجل الوقوع بها.





غزل مع العصابة خلال إللي مالوش كبير 8





وذهبت دينا عبدالعزيز مع مرور أحداث إللي مالوش كبير 8 إلى "غزل" في المزرعة، ولكنها أقنعتها بضرورة الطلاق من الفنان خالد الصاوي.

عمل سحري للعوضي في إللي مالوش كبير 8





وذهب النجم أحمد العوضي إلى رفعت، في نهاية إللي مالوش كبير 8 بينما كانت زوجته "قدرية"، عند الدجالة "زغروتة"، لتجديد عمل سحري لزوجها ليبقى محبا لها.





مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير عقب عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل اللى ملوش كبير يوميا طوال رمضان فى تمام الـ9 مساء على cbc، ويعاد في الـ2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

أبطال مسلسل إللي مالوش كبير





يجمع مسلسل إللي مالوش كبير نخبة من ألمع نجوم الفن والدراما المصرية على رأسهم النجمة ياسمين عبدالعزيز والفنان خالد الصاوي، إلى جانب أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى.



