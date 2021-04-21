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مكافحة الإدمان: خلو ٩ أعمال درامية من مشاهد العاطى خلال أول أسبوع رمضان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أشاد المرصد الاعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الإجتماعى، بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 9 مسلسلات وهي " الاختيار 2" و" نسل الاغراب" و"القاهرة كابول" و" كل ما نفترق " و" خلى بالك من زيزي " و" فارس بلا جواز " و" ولاد ناس " و" بين السماء والإرض"، وجاءت العديد من الاعمال الدرامية خالية من مشاهد التدخين وهي " "النمر “،” الطاووس"، "هجمة مرتدة " بينما تميز مسلسل فارس بلا جواز من خلوة من مشاهد التدخين والتعاطي.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوع من رمضان 2021 التزمت بعدم الترويج للتعاطى،الا أن بعض الأعمال الدرامية تضمنت بعض المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة،ولذلك يدعو صندوق مكافحة الإدمان صناع الدراما بمزيد من الالتزام بالوثيقة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان وجود 370 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 7 ساعات، منها 282 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 6 ساعات بينما بلغت مشاهد التعاطى 88 مشهد بإجمالي ما يقرب من ساعة ونصف وذلك بواقع 25 مسلسل خلال العام الحالي ويمثل ذلك بنسبة 4.9 % من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.9% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة وأيضا التزام صناع الدراما للعام التالي علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي أن كلا من مسلسل زكى نجيب زركش، وضد الكسر احتلا النسبة الأعلى في مشاهد التعاطى واغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية، وجاء مسلسلي ملوك الجدعنة وكله بالحب كأعلى مشاهد للتدخين.

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