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صفقة مدوية.. سفاح البريميرليج يقترب من برشلونة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية عالمية، أن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، قريبا من الإنتقال إلى نادي برشلونة.

 

ووفقا لشبكة (TyC Sports) فإن أجويرو البالغ من العمر 32 عاماً، قد اقترب من التوقيع لنادي برشلونة الإسباني.

 

وأشار إلى أن أجويرو تلقى عرضاً جيداً من برشلونة بعقد لمدة عامين، وأن النجم السابق لأتلتيكو مدريد وافق بشكل مبدئي على هذا العرض.

 

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في الفترة الماضية، عن عدم تجديد عقد أجويرو النجم التاريخي للنادي، والذي ينتهي في الصيف القادم.

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