الزمالك يبدأ إجراءات تعديل عقد نجم الفريق

بدأ مسؤولو نادي الزمالك في إجراءات تعديل عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليصبح ضمن لاعبي الفئة الأولي.





ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لغلق ملف رحيل الونش بشكل نهائي في الوقت الحالي، نظرا لحاجة الفريق لجهوده والحفاظ على الاستقرار الداخلي للفريق.





ومن المنتظر أن تبلغ مدة عقد الونش الجديد مع نادي الزمالك 3 سنوات قابلة للتجديد، مع وضعه في الفئة الأولي لنجوم الفريق وذلك بعد العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.





وكان الونش قد تلقى عرض من جانب نادي أهلي جدة السعودي في يناير الماضي، ولكن مسؤولو الزمالك رفضوا العرض بسبب حاجة الفريق إلى خدماته خاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفارس الأبيض.





يذكر أن الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



