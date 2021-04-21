بيراميدز يهزم نكانا الزامبي بهدف عبد الله السعيد ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

بلغ بيراميدز ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما حقق الفوز على مضيفه نكانا الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

الشوط الأول من هذا اللقاء شهد سيطرة من جانب لاعبو بيراميدز وأضاعوا العديد من الفرص للتسجيل.

وفي الشوط الثاني نجح عبد الله السعيد في إحراز هدف بيراميدز والوحيد والفوز بالنقاط الثلاث في الدقيقة 78 من تصويبة قوية.





ورفع بيراميدز بهذا الفوز رصيده للنقطة 9 ليضمن التأهل للدور ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة ويرافق الرجاء المغربي الذي تأهل في المركز الأول.