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محمد حماد لـ"الفجر الفني": المخرج بيتر ميمي كان سبب تعلق الجمهور بـ"الشهيد شادي مجدي"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث الفنان محمد حماد عن اختيار المخرج بيتر ميمي له،في مسلسل "الاختيار 2" لتأدية دور هام كـ دور الشهيد "شادي مجدي".

وقال "حماد" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن دراسة المخرج بيتر ميمي للعمل بشكل عام وللسيناريو وللمشاهد المقرر تصويرها، أدى إلى سهولة التصوير، وتأدية العمل على أكمل وجه، كما أضاف على دور بعض الحبكات والتي جعلت الجمهور يرتبط بـ الشهيد شادي مجدي، ومن أبرز هذه الحبكات لفظ "لامؤاخذه" التي علقت في أذهان الجمهور.

وتابع أن المخرج بيتر ميمي يتعامل مع طاقم العمل بأكمله كأصدقائه وليس كمخرج وممثل.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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