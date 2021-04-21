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تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
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أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بأن الميناء تعامل خلال الساعات الـ24 الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4357 شاحنة.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان صادر اليوم الأربعاء- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31587 طنا، شملت 5520 طن يوريا و13655 طن فوسفات و550 طن داى أمونيوم و5471 طن رمل و3000 طن مولاس و3228 طن أسمنت معبأ و43 طن خشب و120 طن بصل.في حين أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29358 طنا، شملت 7500 طن خردة و620 طن خشب زان و423 طن ابلاكاش و16264 طن قمح و4000 طن ذرة و551 طن حديد.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات، شملت 214 حاوية مكافئة، من الخضراوات (بطاطس وخرشوف وملوخية وخضار مشكل مجمد)، والحاصلات الزراعية (شمر وقصب السكر)، والفواكه (فراولة وبرتقال ورمان ومانجو ويوسفي وبطيخ)، ويتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والصين وهولندا وألمانيا وسلوفينيا ومالطا وأمريكا واليونان وسنغافورة وإسبانيا وروسيا والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 256 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 1557 حاوية مكافئة في الترانزيت.

وأكد البيان وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 103583 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130665 طنا.

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