تزامنا مع التقلبات الجوية.. ٧ نصائح للتعامل مع الطقس

تشهد مصر خلال الفترة الحالية تقلبات جوية أثرت على درجات الحرارة بالبلاد وجعلتها ترتفع تاره وتنخفض آخرى، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الساعات المقبلة سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.





وأوضحت الهيئة أن اليوم الخميس، فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.





وأكد الخبراء أن الطقس في فصل الربيع يشهد تقلبات سريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، مطالبين المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة والأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع الطقس المتقلب:

- يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والرمد عن التيارات الهوائية والرياح.





- ارتداء ملابس خريفية حال الخروج في أوقات متأخرة من الليل أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر مع الالتزام بارتداء الملابس الصيفية خلال فترة النهار.





- بسبب الاضطرابات التي قد تشهدها البحار يجب تجنب أي أنشطة أو رحلات بحرية بجابب تجنب رحلات السفارى، وبسبب الاضطرابات التي قد تشهدها البحار يجب تجنب أي أنشطة أو رحلات بحرية بجابب تجنب رحلات السفاري.





- يجب تعزيز رفع المناعة أثناء فترة التقلبات الجوية، من خلال الابتعاد عن التلوث وشرب السوائل بكثرة، والتغذية السليمة، وتجنب التدخين والنوم بشكل كاف.





- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف على فترات ما بين الإفطار والسحور.





- يجب إسدال الستائر للمساعدة على التقليل من دخول الأشعة فوق البنفسجية داخل المنزل، ما يتسبب في ارتفاع الحرارة به وخاصة في ساعات الذروة .



