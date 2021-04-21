نشاط في حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية





شهدت حركة الملاحة وشحن وتفريغ البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نشاطا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة (صادر ووارد) بالميناءين 155370 طنا ، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة (صادر ووارد) 1245 حاوية مكافئة.





وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في بيان - إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 32 سفينة ، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة، 37 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وبترول وحاويات، كما تم دخول وخروج 10 آلاف و464 شاحنة عبر بوابات الميناءين.





من جانبه، شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا ، مع ضرورة المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائي والأرضي.



