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رئيس "الوطنية للإعلام" يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:07 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة.

 

وقال حسين زين، إن دولة كازاخستان تشهد تنمية متميزة في مختلف المجالات، متمنيًا أن يشهد التعاون الإعلامي، مزيدًا من التقدم بما يحقق مصلحة الجانبان المصري والكازاخستاني.

 

وبحث الجانبان بالاجتماع سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب، وتقديم الخبرات الإعلامية.

 

ومن جانبه أكد السفير خيرات لاما، عمق العلاقات بين مصر و كازاخستان، التي تشهد تعاون متميز في كافه المجالات، ومرحبًا بتفعيل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية، التي تسهم في تعريف الشعبين بحضارة البلدين العريقتين.

كما طلب سفير كازاخستان أن تشترك الوطنية للإعلام في التغطية الإعلامية للاحتفالية، التي ستُقيمها دوله كازاخستان بمناسبة عيدها القومي.

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سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما حسين زين الوطنية للإعلام الفجر

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