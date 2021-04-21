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جلسة بين الأهلي وبريزنتيشن الأربعاء.. وجدولة المستحقات

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن اتصالات ظهر اليوم جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين الصندوق تم الاتفاق خلالها علي عقد اجتماع في التاسعة مساء الأربعاء المقبل والاتفاق بشكل أساسي علي جدولة المستحقات الخاصة بالنادي الأهلي والحديث عن جميع الأمور التعاقدية الخاصة بالطرفين.

 

وأكد منتصر النبراوي خلال اتصاله الهاتفي بمحمود الخطيب وخالد الدرندلي علي تقديره الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي العريق  والذي يعد أحد أهم أقطاب الرياضة في مصر  والوطن العربي ،والتأكيد ايضا علي العلاقات  الراسخة التي تجمع الشركة مع النادي الأهلي موجها الشكر لمجلس الإدارة الموقر ،وتفهمهم  للظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة في الفترة الاخيرة .

 

واختتم رئيس شركة بريزنتيشن مكالمته مع الخطيب و الدرندلي بالتاكيد علي التزام الشركة بسداد مستحقات النادي الاهلي وجدولتها خلال الفترة المقبلة.

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