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عالم أزهري يكشف عقوبة الجهر بالإفطار في نهار رمضان (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر، عقوبة الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك، قائلا "أصبحنا نمشي ونشوف ناس مفطرة في رمضان عيني عينك ومن الممكن أن يفتخروا بالإفطار جهارًا في نهار رمضان دون أن يكون عندهم عذر".

وأضاف "المالكي" خلال لقائه ببرنامج "بيت دعاء" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء: "أصحاب الأعذار سواء المرأة التي عندها عذر أو الرجل الكبير المريض يحافظون على حرمة رمضان، ولكن أصبحنا نرى بعض الشباب تفتخر بالإفطار وهذا من أكبر الذنوب ورد فيه من الوعيد ما يتفتت له الأكباد".

وتابع: "الدهر كله لا يعوض إفطار يوم واحد في رمضان بدون عذر، والصيام فرض وأمر جازم فرضه الله على عباده، يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصومه يعني هذا أمر جازم، والصوم هو لله يجزي به ويقول سبحانه عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

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