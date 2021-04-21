تربية عين شمس تدشن أول مجلة مصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية



وأوضح أ.د. ماجد أبو العنين عميد الكلية أن الهدف الرئيس لهذه المجلة هو اثراء مكانة الكلية وإتاحة منصة علمية تربوية باللغة الإنجليزية لكي تصبح الكلية مرئية أكثر على المستوى الدولي بما يحقق المكانة الطبيعية لكلية التربية الأم على مستوى مصر والوطن العربي.



وأشار أ.د. حازم راشد بأن رسالة المجلة هي تقديم خدمات النشر الدولي للأبحاث العلمية الرصينة وضبطها بما يحقق المعايير العالمية ويكسب الطلاب والباحثين خبرات بحثية متميزة في مناخ محفز وداعم.



وعن اهداف المجلة أشار إلى أنها تشمل النشر العلمي وفقا للمعايير العلمية الدولية، كذلك توفير منفذ الكترونى للنشر العلمي، وتسويق المنتجات البحثية، كذلك المشاركة في بناء ودعم القدرات لدى الباحثين في مجال التربية.



وأوضحت أ.د. نيللي الحداد مديرة وحدة النشر العلمي بأن المجلة تعتبر امتدادا لعدد من المجلات العلمية التي تقدمها الكلية من خلال الوحدة في مختلف التخصصات العلمية، والمجلة المصرية للعلوم التربوية (التى تصدر باللغة الانجليزية) هى مجلة علمية محكمة ولها ترقيم دولى للمجلة المطبوعة ISSN 2785-9924. وترقيم دولى للنسخة الكترونية ISSN 2785-9932؛ ويمكن زيارة موقع المجلة على رابط بنك المعرفة المصرى https:ejes.journals.ekb.eg

دشن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة عين شمس أول مجلة مصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية بالجامعة على بنك المعرفة المصري، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ا.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية، أ.د. حازم راشد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واشراف فريق وحدة النشر العلمي بكلية التربية برئاسة أ.د. نيللي الحداد مدير وحدة النشر العلمي والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية لخروج المجلة إلى النور وإفادة الباحثين من مختلف الفئات وإثراء المناخ العلمي التربوي بمصر والعالم.