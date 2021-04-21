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رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس، الموافق 22 أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أبريل 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمي (22_29)، حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ودرجة الحرارة العظمي (29_35) وشديد الحرارة علي جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمي (36_42)، ولطيف ليلًا من شمال البلاد وحتي القاهرة الكبرى ودرجات الحرارة الصغرى (15_17) ومعتدل جنوبا ودرجة الحرارة العظمي (22_26)


غدا الخميس:

فرص أمطار خفيفة الي متوسطة وتكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم السبت المقبل:
نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الأحد المقبل:

أتربة عالقة نهارا: علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد

نشاط الرياح مثير للأتربة علي مناطق من غرب البلاد.

يوم الإثنين المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء المقبل:
نشاط رياح احيانا: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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