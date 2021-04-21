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خالد الجندي محذرًا: من لا يتعظ من أيام كورونا لا فائدة فيه (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التساهل في الإجراءات الاحترازية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "الناس مكنتش تعرف يعني إيه أجل ويعني إيه الخطف في الموت، ولكن في زمن الكورونا شوفناها، ما من بيت أو حبيب أو من شلة أصحاب إلا وانخطف من وسطهم ناس".

وأضاف "كانوا هؤلاء الناس ملء السمع والبصر كانوا صحة عافية وشباب وجمال وقوة وشهرة راحوا فين انتهوا وهذا أمر الله، يهلك من هلك على بينة ويحي من أحيي على بينة، ومن لا يتعظ من هذه الأيام لا فائدة فيه".

وتابع "لابد أن نعلم ايه اللي وراء الحياة، إحنا رايحين فين الدنيا لا تدوم الدنيا ساعة والنفس طماعة فعلما القناعة واجعل حياتك لله طاعة شوف اللي فات من عمرك عملت بيه ايه شهوات مرت ونزوات فرت ودهور كرت وما بقي لك إلا الله والعمل الصالح".

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