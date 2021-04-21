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مدبولي لـ السفير الصيني: نتطلع لسرعة تلقي الدفعات المتعاقد عليها من لقاح سينوفارم

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، نقل رئيس الوزراء لسفير الصين شكر الحكومة المصرية للجانب الصيني على الدعم الذى قدمته الصين لمصر للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لا سيما ما يخص جرعات اللقاح التي تلقتها مصر كهدية من الصين، مؤكدًا أن هذا ليس بمستغرب على الصين التي تربطها علاقات تعاون وإخاء مع مصر منذ عقود. 

كما أثنى رئيس الوزراء على الاتفاقيتين الموقعتين اليوم مع شركة سينوفاك، لتصنيع اللقاحات في مصر من خلال شركة فاكسيرا، واصفًا الاتفاق بأنه مهم جدًا، ويمنح مصر الفرصة لتصنيع لقاحات كورونا محليًا، كما أعرب عن تطلعه لسرعة تنفيذ الاتفاق وبدء التصنيع فى أسرع وقت ممكن. 

وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعنا لسرعة تلقى دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات مع شركة سينوفارم، والتي تصل إلى ٤٠ مليون جرعة، حتى يتسنى التوسع في عملية التطعيم. 

من جانبه، وعد السفير الصيني بالقيام بما يلزم من أجل المساعدة في سرعة توريد دفعات كبيرة من لقاح سينوفارم، من الكمية التي تعاقدت عليها مصر، مؤكدًا تقدير الصين البالغ لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وكذا في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بشقيقه الرئيس تشى جين بينج.

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